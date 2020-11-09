Три тверских медика удостоены наград Президента РФ

Губернатор лично вручил награды медикам. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя вручил федеральные и региональные награды медикам Верхневолжья за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Глава региона отметил мужество заботу и самоотверженность тверских врачей, фельдшеров, медсестер в период пандемии.

- Вы действительно каждый день сражаетесь на передовой. Поэтому награды Российской Федерации и Тверской области, вручаемые сегодня, можно считать боевыми, – обратился к медикам Игорь Руденя.

Наград Президента России Владимира Путина удостоены трое специалистов. Почетной грамоты – врач клинической лабораторной диагностики тверского Центра имени В.П. Аваева Ирина Гаспарян. Благодарности главы государства – медсестра отделения анестезиологии и реанимации Калининской ЦРБ Юлия Факеева и врач клинической лабораторной диагностики Центра имени В.П. Аваева Оксана Цихановская.

Звание «Почетный работник здравоохранения Тверской области» присвоено старшей медсестре амбулаторно-поликлинического отделения медицинской реабилитации Областного клинического лечебно-реабилитационного центра Инге Воскресенской и врачу клинической лабораторной диагностики Центра имени В.П. Аваева Елене Оривенко.

Грамоты губернатора Тверской области вручены заведующей диабетологическим центром, врачу-эндокринологу поликлиники ОКБ Ольге Васютковой и старшей медсестре инфекционного госпиталя Конаковской ЦРБ Елене Журавлевой.

Благодарности главы региона удостоены главный фельдшер Тверской станции скорой медицинской помощи Максим Андрианов, медсестра инфекционного госпиталя Конаковской ЦРБ Елена Сабурова и заведующая первым терапевтическим отделением, участковый врач-терапевт городской клинической больница № 1 имени В.В. Успенского Твери Татьяна Степанова.