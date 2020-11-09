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В Тверской области суд запретил сайты по продаже аттестатов и дипломов

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Судом информация признана запрещенной Фото: архив "КП"

Судом информация признана запрещенной Фото: архив "КП"

Прокуратурой Пеновского района в ходе мониторинга сети Интернет выявлены сайты, осуществляющие дистанционную продажу аттестатов об общем и среднем образовании, дипломов о высшем образовании, водительских удостоверений.

Оформить заказ покупатели могли без прохождения соответствующего обучения.

С целью устранения нарушений законодательства прокурор района обратился в суд. Иск прокурора удовлетворен. Судом размещенная информация признана запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Решение суда в законную силу не вступило.