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Коронавирус Covid-19

9 ноября количество зараженных коронавирусом в Тверской области увеличилось на 181 человека

Из больниц выписаны 94 пациента
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Тверской области подтвержден 181 случай коронавируса Фото: ПТО

В Тверской области подтвержден 181 случай коронавируса Фото: ПТО

В Тверской области, по данным оперативного штаба на 9 ноября, еще 181 человек заразился коронавирусом. Всего с начала пандемии инфекцию выявили у 11086 человек.

4309 остаются под наблюдением медиков, 339 (0) умерли, 6438 (+94) выздоровели.

Количество заболевших по районам Тверской области:

Тверь 3656 (+44)

Конаковский район 765 (+25)

Ржев 758 (+21)

Кимры 710 (+10)

Калининский район 520 (+4)

Торжок 512 (+12)

Вышневолоцкий городской округ 398 (+3)

Лихославльский район 329 (+2)

Торопецкий район 325 (+1)

В Тверской области за весь период на коронавирус проведено 274 436 лабораторных исследований, за минувшие сутки – 1447.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Коронавирус в Тверской области