9 ноября количество зараженных коронавирусом в Тверской области увеличилось на 181 человека

В Тверской области подтвержден 181 случай коронавируса Фото: ПТО
В Тверской области, по данным оперативного штаба на 9 ноября, еще 181 человек заразился коронавирусом. Всего с начала пандемии инфекцию выявили у 11086 человек.
4309 остаются под наблюдением медиков, 339 (0) умерли, 6438 (+94) выздоровели.
Количество заболевших по районам Тверской области:
Тверь 3656 (+44)
Конаковский район 765 (+25)
Ржев 758 (+21)
Кимры 710 (+10)
Калининский район 520 (+4)
Торжок 512 (+12)
Вышневолоцкий городской округ 398 (+3)
Лихославльский район 329 (+2)
Торопецкий район 325 (+1)
В Тверской области за весь период на коронавирус проведено 274 436 лабораторных исследований, за минувшие сутки – 1447.
Графика: ПТО