Санитарный вертолет дважды вылетал в районы Тверской области

Вертолет санавиации дважды вылетал в районы Тверской области Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

7 ноября привлечение санитарной авиации МЧС России дважды потребовалось для оказания неотложной помощи пациентам в районах Тверской области.

В 10:00 утра экипаж вертолёта Ка-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеёво в ЦРБ Бежецкого района.

В 12:50 бригада медиков вылетала из Областной клинической больницы Твери в ЦРБ Кашинского городского округа.

Оба пациента доставлены в ОКБ для прохождения дальнейшего лечения.