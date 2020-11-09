Женщина пришла в гости и лишилась телефона в Твери

Подозреваемого задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Заволжский отдел полиции УМВД России по городу Твери обратилась с заявлением о краже 38-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что была в гостях у малознакомых людей и там у нее украли мобильный телефон. Ущерб составил порядка 10 000 рублей.

Полицейские составили описательный портрет предполагаемого злоумышленника, установили свидетелей произошедшего.

Фигуранта задержали. Им оказался ранее судимый 36-летний житель Твери. Мужчина сознался в содеянном и вернул похищенный мобильный телефон.

По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело.