Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с подростками на скутере в Тверской области

Прокуратура проводит проверку по факту перевернувшегося с подростками скутера в Тверской области. Фото: Алексей Косоруков.

Прокуратура Тверской области проводит проверку по факту ДТП с несовершеннолетними, которое произошло в Максатихе. Подростки, ехавшие на скутере ORION на улице Пролетарская, опрокинулись. Пассажир пострадал, а водитель был без прав. Оба ехали трезвыми.

16-летний водитель превысил скорость и потерял управление «железным конем». В аварии он не пострадал, так как был в шлеме. А его товарищ-пассажир без шлема получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

Прокурорскую проверку будет проводить прокуратура Максатихинского района. По её результатам дадут оценку действиям родителей и органов, занимающихся профилактикой детской преступности.