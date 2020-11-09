В Тверской области в деревянных домах устанавливают пожарные оповещатели

В прошлом году в регионе пожарные оповещатели установили в 1987 деревянных домах с печным отоплением. Фото: Александр ЖМУЛИН

В регионе продолжается бесплатная установка пожарных оповещателей в деревянных домах многодетных семей с невысоким уровнем доходов. Об этом сообщает областное правительство.

Такая работа по предупреждению пожаров начата еще в прошлом году по поручению губернатора Игоря Рудени.

Сообщается, что тогда пожарные оповещатели установили в 1987 деревянных домах с печным отоплением – в каждом доме по три.

В 2020 году приобретено больше 3700 датчиков на сумму свыше 826 тыс. рублей.

Автономные пожарные оповещатели предназначены для быстрой реакции на задымление и подачи сигнала тревоги.

20 октября один из таких приборов спас многодетную семью в Спирово. Пожарный оповещатель вовремя подал сигнал, и семья не пострадала.