В Тверской области в деревянных домах устанавливают пожарные оповещатели

В прошлом году в регионе пожарные оповещатели установили в 1987 деревянных домах с печным отоплением.
Фото: Александр ЖМУЛИН
В регионе продолжается бесплатная установка пожарных оповещателей в деревянных домах многодетных семей с невысоким уровнем доходов. Об этом сообщает областное правительство.
Такая работа по предупреждению пожаров начата еще в прошлом году по поручению губернатора Игоря Рудени.
Сообщается, что тогда пожарные оповещатели установили в 1987 деревянных домах с печным отоплением – в каждом доме по три.
В 2020 году приобретено больше 3700 датчиков на сумму свыше 826 тыс. рублей.
Автономные пожарные оповещатели предназначены для быстрой реакции на задымление и подачи сигнала тревоги.
20 октября один из таких приборов спас многодетную семью в Спирово. Пожарный оповещатель вовремя подал сигнал, и семья не пострадала.