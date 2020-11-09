Двух медвежат из Центра Пажетновых в Тверской области выпустили на волю

Блэк и Псковушка вернулись в родные леса Фото: orphan-bear.org

Двух медвежат из Псковской области выпустили в родные леса специалисты Центра спасения медвежат-сирот. В деревне Бабоницы медвежата прошли подготовку к самостоятельной жизни. Блэк и Псковушка поступили в Центр в феврале. Блэку было около месяца, Псковушке - полтора. Весили малыши чуть больше двух килограммов. И вот межвежата выросли.

- Блэк, так сильно отличавшийся от остальных медвежат своим размером, побил все рекорды – на момент общего ветеринарного осмотра он весил больше всех остальных медвежат - 45 кг. Псковушка немногим меньше – 35, что тоже немало,- отмечают специалисты Центра. - Псковушка долгое время оставалась одним из самых крупных медвежат и отличалась от других очень светлой шерстью, особенно на голове с более темными ушами и "очками" вокруг глаз, что придавало ее взгляду еще большую выразительность.

Перед выпуском медвежата успешно прошли ветеринарный осмотр. Их выпустили в родные леса в Псковской области.

Напомним, что в этом году на попечении биологов было 17 медвежат из разных регионов. Все косолапые, за исключением маленькой Пужи, отправятся в дикую природу. А медведицу-малышку биологи решили оставить на зимовку в Центре.