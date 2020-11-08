Минздрав направит столичных медиков на борьбу с коронавирусом в Тверской области

В ближайшее время бригады федеральных специалистов планируют направить в Тверскую область, а также на Алтай и в Ставропольский край. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минздрав РФ направит столичных медиков для помощи в борьбе с коронавирусом в Тверской области. Об этом написано на сайте министерства.

Группы специалистов федерального Минздрава, Росздравнадзора и подведомственных им учреждений отправляются в регионы по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Сейчас столичные медики работают в Хакассии, Кемеровской, Курганской, Иркутской областях и в нескольких других субъектах страны. Оказывают помощь в борьбе с коронавирусом коллегам из Южной Осетии и Абхазии.

Столичные медики проверяют состояние системы оказания медицинской помощи, оказывают практическую поддержку в лечении больных с COVID-19, помогают в организационных моментах.

В ближайшее время бригады федеральных специалистов планируют направить в Тверскую область, а также на Алтай и в Ставропольский край.