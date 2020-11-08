13-летний мальчик пострадал, катаясь на скутере без шлема в Тверской области

Скутер, на котором ехали двое подростков, опрокинулся. Фото: УГИБДД по Тверской области.

Тринадцатилетний мальчик получил травмы, катаясь на скутере в Тверской области. ДТП произошло в Максатихе на улице Пролетарской, у дома 30. Скутер "ORION", на котором ехали двое подростков, опрокинулся.

За рулем скутера был юноша шестнадцати лет. Он не пострадал, так как был в шлеме. А его тринадцатилетний пассажир ехал без шлема. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга.

Подросток, управлявший скутером, был трезв, но водительского удостоверения не имел.

Отметим, подобные ДТП со скутерами, в которых страдают дети, происходят очень часто. Иногда подростки отделываются травмами, но случаются и трагедии. Ужасное ДТП со скутером произошло минувшим летом. Трое подростков разбились насмерть, катаясь ночью в деревне Запрудье Калязинского района.

- Родители должны следить за досугом детей, - настоятельно напоминает Госавтоинспекция региона. - Прежде чем купить ребенку мопед или мотоцикл стоит задуматься, какой вред может нанести такая игрушка.