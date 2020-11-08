С начала года более двухсот инвалидов нашли работу в Тверской области

Обратиться в службу занятости человек с инвалидностью может не только в поиске работы но и за профессиональной переподготовкой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2020 года 216 инвалидов в Тверской области нашли работу при поддержке областной службы занятости. За счет квоты работу из них получили 17 человек.

По информации регионального правительства, на настоящий момент заквотировано под людей с инвалидностью более 2,3 тысяч рабочих мест. Из них уже заняты работниками порядка 1,7 тысяч.

- Очень важно, чтобы людей с ограниченными возможностями можно было вовлечь в активную жизнь, - отмечает губернатор Игорь Руденя.

Областной казной предусмотрены субсидии работодателям, которые берут на работу инвалидов - возмещение затрат по зарплате. С начала года на таких условиях получили работу 14 человек с инвалидностью и оснащено пять рабочих мест для работников-инвалидов.

Отметим, что обратиться в службу занятости человек с инвалидностью может не только в поиске работы но и за профессиональной переподготовкой. Профобучение таким образов в этом году прошли 35 человек.

НА ЗАМЕТКУ

Информация о трудоустройстве граждан с инвалидностью:

- региональный портал службы занятости,

- портал «Работа в России» .

Горячая линия Главного управления по труду и занятости Тверской области: 8 (4822) 47-73-93.