В атлас «Дорогами воинской славы» вошло 600 объектов из Тверской области

В атлас включили мемориальные комплексы, памятники героям, музеи, обелиски и братские могилы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Совместными усилиями картографических предприятий России и Беларуси выпущено уникальное издание - военно-исторический туристический атлас «Дорогами воинской славы 1941–1945». В атлас включили мемориальные комплексы, памятники героям, музеи, обелиски и братские могилы. Шестьсот памятных объектов из Тверской области также попали на эту карту.

Наибольшее количество мемориалов из тех, что попали в атлас, находятся в Нелидовском, Старицком, Зубцовском и Селижаровском районах, в Ржеве и Ржевском районе.

Всего, по информации областного правительства, в нашем регионе около 795 воинских захоронений. На настоящий момент они собраны в единый реестр. На портале воинской славы Тверской земли регионпобед.рф можно найти карту памятников, мемориалов, воинских захоронений. Там же есть возможность совершить по ним 3-D экскурсию.