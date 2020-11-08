8 ноября количество зараженных коронавирусом в Тверской области увеличилось на 182 человека

Всего с начала пандемии в тверской области инфекцию выявили у 10905 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Тверской области, по данным оперативного штаба на 8 ноября, еще 182 человека заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии инфекцию выявили у 10905 человек.

4222 (+121 человек за последние сутки) остаются под наблюдением медиков, 339 (0) умерли, 6344 (+61) выздоровели.

Количество заболевших по районам Тверской области:

Тверь 3612 (+80 человек)

Конаковский район 740 (+1)

Ржев 737 (+7)

Кимры 700 (0)

Калининский район 516 (+14)

Торжок 500 (0)

Вышневолоцкий городской округ 395 (+19)

Лихославльский район 327 (0)

Торопецкий район 324 (+16)

Графика: ПТО

В Тверской области за весь период на коронавирус проведено 272988 лабораторных исследований, за минувшие сутки – 1743.