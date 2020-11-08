Подросток без прав протаранил светофор в Твери

Пострадал не только светофор, но и сам водитель, а также его пассажир. Фото: Олег УКЛАДОВ

Восемнадцатилетний юноша, не имеющий водительских прав, врезался в светофор в Твери. ДТП произошло на бульваре Профсоюзов у дома №4. По сообщению областной Госавтоинспеции, подросток был трезв.

В транспортном средстве также был пассажир, юноша семнадцати лет. Оба парня пострадали, но угрозы их жизням нет.

По информации региональной ГИБДД, авария произошла из-за того, что неопытный водитель не учел дорожные условия. Дорога была мокрой, скорость следовало держать ниже. Поворачивая направо, подросток не справился с управлением и влетел в мачту светофора.

- Для управления транспортным средством необходимо водительское удостоверение и соответствующие навыки вождения! - напоминают в Управлении ГИБДД по Тверской области.