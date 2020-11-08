Уменьшенные копии 398 памятников советскому солдату создадут в Тверской области

Копии памятников объединят в интерактивную историко-просветительскую экспозицию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Тверской области планируют создать интерактивную историко-просветительскую экспозицию с использованием уменьшенных копий памятников героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщило правительство региона.

Уменьшенные копии 398 памятников создадут с использованием технологий 3D-сканирования. Часть этих копий войдет в экспозицию «Воинская слава Тверской земли». Экспозиция будет рассказывать о том, как возвращалась к жизни после Победы в Великой Отечественной наша область, как увековечивали память погибших.

Каждый экспонат будет снабжен QR-кодом, ведущим на специальный портал, посвященный подвигу и славе тверской земли - регионпобед.рф.

Кроме того, 3D-сканирование облегчит работу по сохранение памятников, позволит в будущем провести их реставрацию, не нарушив исторический облик монументов.