Двое детей пострадали в перевернувшейся машине в ДТП под Тверью

Авария произошла в деревне Аркатово Калининского района. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 7 ноября, около 21:30 под Тверью произошла авария, в которой пострадали двое маленьких детей. В деревне Аркатово Калининского района у дома №15 вылетела в кювет и опрокинулась машина. Какая - в Госавтоинспекции не уточняют.

Пострадали маленькие пассажиры авто - девочка шести лет и мальчик семи лет. По информации региональной ГИБДД, угрозы их жизням травмы не представляют.

Водитель машины был трезв. Как он объяснил инспекторам, обгоняя впередиидущую машину. в самый последний момент он увидел на дороге человека, идущего прямо по середине проезжей части. Водитель попытался объехать пешехода, из-за резкого маневра не справился с управлением и слетел с дороги.