Игорь Руденя подписал постановление, ужесточающее масочный режим в Тверской области

С 9 ноября покупателя без маски или респиратора не пропустят в магазин. Фото: Екатерина КРЕЙДЕР

Губернатор Игорь Руденя подписал постановление (№164-пг от 07.11.2020), ужесточающее масочный режим в Тверской области. Решение усилить режим ношения масок глава региона озвучил 6 ноября в телеэфире.

Документ вносит изменения в мартовское постановление губернатора №16-пг о введении на территории области режима повышенной готовности. Теперь все магазины и торговые центры обязывают обеспечить соблюдение социальной дистанции и масочного режима – как работниками, так и покупателями. Это касается как юрлиц, так и ИП-шников.

По сообщению областного правительства, буквально это означает, что покупателей без масок или респираторов больше не пропустят в магазин или на территорию торгового центра. За нарушение этого запрета магазин накажут. Размер штрафа для индивидуальных предпринимателей – от 30 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей.

Постановление вступает в силу в понедельник, 9 ноября.