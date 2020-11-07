ФК "Тверь" сыграл вничью с лидером группы в заключительном туре первого круга

Второй круг "Тверь" начнет 12 ноября встречей с "Олимпом-Долгорпудный" на их поле. Фото: ФК "Тверь"

На стадионе "Юность" ФК "Тверь" сыграл определяющий матч первого круга ПФЛ в группе 2 с лидером группы - "Олимпом-Долгопрудный". Итог игры - ничья 1:1.

Итог для тверских футболистов, увы, неудачный. Гости из Подмосковья опережали нашу команду на семь очков, застолбив за собой первенство. Чтобы отвоевать второе место в списке нашим ребятам нужна была победа. С ничьей тверичане оказались на четвертом месте турнирной таблицы.

Голы матча принадлежат нападающему Никите Баженову ("Олимп-Долгопрудный") и полузащитнику Алексею Орлову (ФК "Тверь").

Баженов распечатал счет на 13-й минуте матча. Орлов сравнял счет через пару минут. Во втором тайме, несмотря на то, что игра велась преимущественно на половине поля соперника, изменить счет не удалось, ни одна из атак успехом не увенчалась.

Второй круг "Тверь" начнет 12 ноября встречей с "Олимпом-Долгорпудный" на их поле.