Кирилл Суслов из Тверской области прошел слепое прослушивание в шоу "Голос" на "Первом"

Полина Гагарина слушала Кирилла как завороженная. Фото: шоу "Голос. Сезон9", "Первый канал"

Кирилл Суслов, вокалист родом из Ржева Тверской области, прошел этап слепых прослушиваний в шоу "Голос-9" на "Первом канале".

Прослушивания состоялись в телеэфире 6 ноября. Кирилл исполнял песню "Per Te" американского музыканта Джоша Гробана.

Наш земляк впечатлил жюри. К Кириллу повернулись (то есть одобрили его талант и дали путевку в следующий тур) сразу два наставника - Валерий Сюткин и Полина Гагарина. Полина - первой, Валерий - чуть погодя.

Сюткин похвалил артиста за "деликатное исполнение без пережимов" и отметил, что Кирилл "пел сердцем". Несмотря на благодарность за такую оценку, своим наставником Кирилл выбрал красавицу-блондинку Полину Гагарину. В интервью после прослушивания Кирилл сказал, что выбрал Гагарину "потому что джентльмен". Споется ли он с ее командой, мы сможем увидеть в следующих выпусках шоу.

Кириллу Суслову 26 лет. Он родился в Ржеве. Учился в Твери - в политехе, по образованию инженер-эколог. Сейчас живет в Москве и поет в вокальном трио "Бейс".