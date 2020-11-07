Пациенту с коронавирусом экстренно ампутировали ногу в Твери

Ампутация прошла успешно благодаря профессионализму тверских медиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Твери пациенту с подтвержденным коронавирусом экстренно ампутировали ногу. Операция прошла в городской больнице №6.

Об этом рассказал заведующий хирургическим отделением городской больницы № 6 Фамиль Бабаев.

В процессе лечения пациента от коронавируса медики обнаружили еще одну серьезную проблему. У мужчины диагностировали окклюзию (нарушение проходимости) бедренной артерии с признаками ишемии (нарушения кровоснабжения) конечности. Такое состояние опасно: может начаться омертвение тканей и гангрена. Медиками было принято решение ампутировать ногу на уровне нижней трети.

- Подобные тромбозы очень часто встречаются у ковидных больных- отмечает Фамиль Бабаев. - Особенно, если имеются сопутствующие заболевания.

По словам врача, операция прошла успешно Немалую роль в этом сыграл профессионализм хирургической бригады: хирургов, анестезиологов, операционных сестер, а также врачей других подразделений и работников лабораторий.