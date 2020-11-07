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Здание ДК "Металлист" в Твери превратится в экран для светового шоу

Так Дворец культуры отпразднует свое 90-летие
Виктория ТУШКОВА
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ДК покажет шоу световых проекций. Графика: ДК "Металлист"

ДК покажет шоу световых проекций. Графика: ДК "Металлист"

Сегодня, 7 ноября 2020 года, тверской Дворец культуры "Металлист" празднует юбилей - 90-летие. В честь красивой даты горожан ждет подарок. Когда стемнеет, ДК покажет шоу световых проекций - прямо на собственных стенах.

- Здание Дворца культуры осветят прожектора, а фасад буквально оживет, - рассказывает "Металлист" на своей страничке в соцсети.

Пришедшие к зданию ДК увидят световые проекции редких фотографий и красочных творческих номеров, поставленных в "Металлисте", а также зарисовку из истории дружбы ДК и Тверского вагонзавода.