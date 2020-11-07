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В Заволжье образовалась большая пробка из-за ремонта на Горбатом мосту в Твери

На мосту организовано реверсивное движение
Виктория ТУШКОВА
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Движение в пробке очень медленное.

Движение в пробке очень медленное.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В районе Горбатого моста в Заволжском районе Твери 7 ноября образовалась большая пробка. По направлению в город машины стоят от Комсомольской рощи до съезда с моста. В обратном направлении пробка по Петербургскому шоссе от Оборонной до Горбатого моста. Встал транспорт также на подъезде к путепроводу по улице Хромова.

Виной тому ремонтные работы, которые начались на путепроводе. Там сейчас организовано реверсивное движение.

- Пробка образовалась из-за того, что рабочие и строительная техника перегородили половину моста. Движение в пробке очень медленное, - сообщил с места корреспондент "КП"-Тверь".

Пробка на Горбатке. Графика: yandex.ru/maps

Пробка на Горбатке. Графика: yandex.ru/maps

Водителям стоит рассчитывать время пути с учетом данного обстоятельства.