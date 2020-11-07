7 ноября количество зараженных коронавирусом в Тверской области увеличилось на 176 человек

В Твери на 7 ноября 51 новый зараженный.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Тверской области, по данным оперативного штаба на 7 ноября, еще 176 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии инфекцию выявили у 10723 человек.
4101 (+42 человека за последние сутки) остаются под наблюдением медиков, 339 (+1) умерли, 6283 (+133) выздоровели.
Количество заболевших по районам Тверской области:
Тверь 3532 (+51 человек)
Конаковский район 739 (+10)
Ржев 730 (+8)
Кимры 700 (+6)
Калининский район 502 (+7)
Торжок 500 (+18)
Вышневолоцкий городской округ 376 (+14)
Лихославльский район 327 (+3)
Торопецкий район 308 (+2)
В Тверской области за весь период на коронавирус проведено 271 246 лабораторных исследований, за минувшие сутки – 4922.
Графика: ПТО