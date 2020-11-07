7 ноября количество зараженных коронавирусом в Тверской области увеличилось на 176 человек

В Твери на 7 ноября 51 новый зараженный. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Тверской области, по данным оперативного штаба на 7 ноября, еще 176 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии инфекцию выявили у 10723 человек.

4101 (+42 человека за последние сутки) остаются под наблюдением медиков, 339 (+1) умерли, 6283 (+133) выздоровели.

Количество заболевших по районам Тверской области:

Тверь 3532 (+51 человек)

Конаковский район 739 (+10)

Ржев 730 (+8)

Кимры 700 (+6)

Калининский район 502 (+7)

Торжок 500 (+18)

Вышневолоцкий городской округ 376 (+14)

Лихославльский район 327 (+3)

Торопецкий район 308 (+2)

В Тверской области за весь период на коронавирус проведено 271 246 лабораторных исследований, за минувшие сутки – 4922.