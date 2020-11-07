Битва лидеров турнирной таблицы: ФК «Тверь» сыграет с «Олимпом-Долгопрудный»

Матч состоится в Твери, на стадионе «Юность». Фото: fctver.com

Сегодня, 7 ноября, в заключительном туре первого круга Профессиональной футбольной лиги группы 2 встретятся два лидера турнирной таблицы: тверичане ФК «Тверь» и «Олимп-Долгопрудный». Матч состоится в 14:00 в Твери, на стадионе «Юность».

Как отмечают в ФК «Тверь», сегодняшние соперники шли, что называется, ноздря в ноздрю, не раз сменяя друг друга на позиции лидера турнирной таблицы. На настоящий момент «Олимп-Долгопрудный» опережает ФК «Тверь» на 7 очков. Как изменится диспозиция по итогам матча пока сказать очень сложно.

Но, кстати, тверичане уже встречались с командой из Долгопрудного на товарищеском матче в рамках подготовки сезона. Тогда разошлись дружеской ничьей – 1:1.

Трансляция матча будет вестись на канале ФК «Тверь» в Youtube.

Болеем за наших!