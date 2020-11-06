Игорь Руденя высказался за переименование проспекта в Твери в честь Николая Корыткова

В Твери может появиться проспект имени Николая Корыткова.

6 ноября в вечернем прямом телеэфире губернатор Игорь Руденя сказал, что он поддерживает инициативу о переименовании проспекта 50-летия Октября в Твери в проспект имени Николая Корыткова.

Этот человек возглавлял тверской регион в 1960-1978 годы. При нем были созданы десятки предприятий промышленности и энергетики, построены новые микрорайоны, театры и цирк, здания вузов, областная больница и другие объекты, проложены тысячи километров дорог.

Николая Корыткова по праву можно назвать одним из лучших руководителей в истории тверского края.

Это подчеркнул и Игорь Руденя.

- Николай Гаврилович очень много сделал для развития Тверской области. Это тот человек, который сформировал основной костяк экономики нашего региона. Список дел, которые были реализованы при Николае Гавриловиче Корыткове, составит огромное количество листов. Я присоединяюсь к тем кто «за» переименование этой улицы в честь Николая Гавриловича Корыткова, - сказал губернатор.

С инициативой о переименовании выступила Ассоциация Тверских землячеств