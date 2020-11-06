Тверской губернатор поучаствовал в заседании общероссийского антикоронавирусного оперштаба

Игорь Руденя поучаствовал в заседании общероссийского оперштаба, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи. Фото: ПТО

Заседание оперштаба в режиме видеоконференцсвязи провела зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

Главными темами стали текущая ситуация с COVID-19, оказание плановой медицинской помощи, мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки в учреждениях образования.

Обсуждалось также то, как в стране проводится ПЦР-диагностика. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что регионы кратно увеличили объемы тестирования.

В Тверской области губернатор Игорь Руденя поручил расширить лабораторную базу еще 6 октября. В итоге 27 октября в Областной клинической больнице начала работу новая лаборатория, способная делать 300 исследований в сутки.

Всего в Тверской области для ПЦР-диагностики задействовано пять лабораторий: на базе Центра специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева», ОКБ, поликлиники ТГМУ, МСЧ-69 УФСИН России, Центра гигиены и эпидемиологии в Тверской области. Суммарная мощность исследований доведена до 4000 тестов в сутки.

Также напомним, что сегодня стало известно об увеличении госпитального фонда в регионе до 1736 коек.

Сейчас развернуто 1 595 коек в ОКБ, лечебно-реабилитационный центр, больница № 6, ДОКБ, медсанчасти № 141 в Удомле, Калининской, Конаковской и Нелидовской ЦРБ. Еще 141 койку планируют развернуть в Зубцовской и Кашинской ЦРБ.

При это общее количество зараженных коронавирусом в Верхневолжье на 6 ноября, по данным регионального оперштаба, равно 4059.