Несовершеннолетняя Виктория Белякова пропала в Твери

Девушку ищут с 3 ноября Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Заволжским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту исчезновения 17-летней жительницы Твери Виктории Беляковой. Известно, что девушка ушла из дома 3 ноября и не вернулась.

Следователь выезжал по месту последнего пребывания девушки, следов или предметов совершения противоправных действий не обнаружено. Организованы поиски пропавшей.

Всех, кому известно о местонахождении Виктории Беляковой, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.