Мужчина принял собутыльника за вора и ударил ножом в Тверской области

Мужчина принял друга за вора и пырнул ножом в Тверской области. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Следствие выяснило, что в сентябре 2019 года двое товарищей распивали спиртное на даче. Гость начал собираться домой и вышел на веранду дома. А хозяин, захмелев, уснул внутри.

Он проснулся из-за того, что уходивший друг шумел на веранде. Подумав, что это не его товарищ, а вор, дачник взял кухонный нож, вышел из комнаты и ударил собутыльника в живот. Пострадавшего доставили в больницу.

На суде обвиняемый свою вину признал. Смягчающими обстоятельствами оказались частично возмещенный ущерб, отсутствие судимостей, положительная характеристика, преклонный возраст.

Отягчающее обстоятельство – состояние алкогольного опьянения.

Кимрский городской суд назначил наказание – три года колонии общего режима. Также с осужденного взыскали в пользу потерпевшего моральный ущерб 300 тысяч рублей и компенсацию на лечение – более 12 тысяч рублей.