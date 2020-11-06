Госавтоинспекторы выявили 11 нарушений на межмуниципальных маршрутах в Тверской области

Госавтоинспекция продолжает проверки автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области продолжается проведение мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок. В период с 30 октября по 5 ноября госавтоинспекторы проверили 45 автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров на межмуниципальных маршрутах.

Выявлено 11 нарушений, в том числе управление транспортным средством при наличии неисправностей, запрещающих перевозку пассажиров.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.