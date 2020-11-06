Тверские мамы могут получить сто тысяч рублей на развитие своего бизнеса

Успеть зарегистрироваться на участие в проекте необходимо до 9 ноября 2020 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тверской области началась регистрация на федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель», сообщает пресс-служба Правительства Тверской области. У участниц будет шанс получить сто тысяч рублей на развитие своего дела.

Попытать удачу в проекте может не любая мама: к участию допускают женщин, которые находятся в декретном отпуске или воспитывают несовершеннолетних детей и планируют открыть свое дело (либо те, кто уже занимается предпринимательством, но не более года).

Успеть зарегистрироваться на участие на сайте проекта необходимо до 9 ноября. Соискательницам придется заполнить анкету и описать свой бизнес-проект. Экспертное жюри выберет 35 лучших заявок. Мамы пройдут обучение с 16 по 20 ноября. Лучший бизнес-план, составленный по итогам обучения, получит путевку в жизнь - грант в размере 100 тыс. рублей.