В Твери восстановили портрет Александра Солженицына

Художник Виктор Лебедев испраил портрет Солженицына Фото: vk.com/"Я живу в Твери"

6 ноября художник Виктор Лебедев (Джокер) привел в порядок портрет писателя Александра Солженицына, который изобразил ранее на одном из фасадов на бульваре Радищева в центре Твери. Фотографией поделились подписчики группы "Я живу в Твери" в соцсети.

Напомним, накануне граффити неизвестные забрызгали красной краской. Портрет писателя с кроваво-красными глазами заметили 5 ноября местные жители. Рядом валялась разбитая банка из-под краски.

Имя злоумышленников, которые испортили портрет, неизвестно.