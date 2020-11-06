Россельхознадзор Тверской области проведет "горячую линию" по земельному законодательству

В Твери будет работать "горячая линия" по земельному законодательству Фото: Татьяна Коркина

Отделом змельного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области в целях профилактики нарушений земельного законодательства будет организована "горячая линия".

Она будет работать 11 ноября 2020 года, с 9:00 до 13:00 часов.

Граждане смогут получить консультацию специалистов отдела земельного надзора по вопросам соблюдения требований земельного законодательства.

Звонки принимаются по телефону: 8(4822)50-98-01, доб. 157.