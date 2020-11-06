Ветерана боевых действий восстановили в очереди на жилье в Тверской области

По настоянию прокуратуры ветерана боевых действий восстановили в очереди на жилье Фото: архив "КП"

В прокуратуру Западнодвинского района с жалобой на нарушение жилищного законодательства обратился местный житель.

Установлено, что заявитель, как ветеран боевых действий на территории Демократической Республики Афганистан, с 2003 года стоял в очереди на улучшение жилищных условий. Своего жилья не имеет. Однако в нарушение требований действующего законодательства постановлением главы администрации городского поселения город Западная Двина был снят с данного учета.

Прокурор района направил в суд исковое заявление с требованием восстановить ветерана в очереди на жилье. Заявление рассмотрено и удовлетворено.