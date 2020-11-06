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Житель Тверской области украл, выпил и снова попал в тюрьму

Мужчина из Зубцовского района вышел по УДО, но снова взялся за старое
Семён ЛЕГКОВ
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Житель Тверской области вышел по УДО, но снова совершил преступления.

Житель Тверской области вышел по УДО, но снова совершил преступления.

Фото: Анна КОЛПАКОВА

Суд вынес приговор жителю Зубцовского района, который в феврале вышел из мест лишения свободы по условно-досрочному освобождению, но вновь совершил преступление. Мужчину неоднократно судили.

После того, как гражданин вышел по УДО, он начал пить, а в конце июля совершил две кражи в Зубцовском районе. На вырученные деньги злоумышленник купил алкоголь.

С учетом прежних судимостей и обстоятельств, при которых были совершены новые преступления, зубчанину назначили наказание в виде 4 лет и 4 месяцев в колонии строго режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Криминал