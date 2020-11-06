В Тверской ОКБ создадут единый консультативный центр для инфекционных госпиталей

Губернатор провел заседание оперштаба региона. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя на заседании подчеркнул - заболевшие коронавирусом граждане должны быть обеспечены максимально эффективной медицинской помощью. Также глава региона высказался про необходимость соблюдения масочного режима.

Как сообщает областное правительство, на базе ОКБ организуется единый консультативный центр. На связь с ним смогут выходить специалисты всех инфекционных госпиталей региона для получения консультации по вопросам лечения пациентов.

В ближайшее время на базе ОКБ также заработает центр консультирования для врачей-терапевтов и фельдшеров, занимающихся амбулаторными пациентами. Опытные специалисты будут готовы ответить своим коллегам на вопросы по оказанию помощи пациентам в режиме онлайн.

На сегодняшний день в регионе развернуто 1595 коек для лечения больных с коронавирусом.

С 9 ноября планируется ввести еще 141 койку в Зубцовской и Кашинской центральных районных больницах.

На заседании рассмотрен вопрос об организации централизованной закупки лекарств для лечения больных COVID-19, формировании запаса медикаментов в необходимом объеме.

Всего, по данным на 6 ноября, в регионе зарегистрировано 10547 случаев заболевания коронавирусом, в том числе за последние сутки – 171. Умерли 338 человек.