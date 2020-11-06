На дорогах Тверской области будут ловить пьяных водителей

В Твери пройдет "Контроль трезвости" Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Тверской области с 6 по 8 ноября будет проводиться профилактическое мероприятие "Контроль трезвости" по проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения.

Госавтоинспекция региона обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Информацию (государственный регистрационный знак, местонахождение, направление движения) необходимо оперативно сообщать по телефонам дежурной части: "02" или "102".