Наркоторговцев будут судить в Тверской области

Наркоторговцы делали «закладки» по всей Твери и пойдут под суд. Фото: пресс-служба МВД по Тверской области/69.мвд.рф.

Правоохранительные органы выяснили, что четверо тверичан 24, 27, 28 и 34 лет организовали преступную группу и сбывали наркотики. У каждого была чётко определена роль – руководитель, курьер-фасовщик, оператор и розничный закладчик. Наркотические средства продавали на территории Твери.

Преступников задержали в тот момент, когда они делали очередную закладку. При себе и в тайнике у них было более 400 граммов различных наркотиков.

До недавнего времени, пока шло следствие, все фигуранты дела находились под стражей. Теперь дело передадут в суд, как сообщают в пресс-службе регионального МВД.