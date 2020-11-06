6 ноября количество зараженных коронавирусом в Тверской области увеличилось на 171 человека

В Тверской области продолжает действовать масочный режим Фото: ПТО

В Тверской области, по данным оперативного штаба на 6 ноября, еще 171 человек заразился коронавирусом. Всего с начала пандемии инфекцию выявили у 10547 человек.

4059 (+48 человек) остаются под наблюдением медиков, 338 (+3) умерли, 6150 (+120) выздоровели.

Количество заболевших по районам Тверской области:

Тверь 3481 (+67 человек)

Конаковский район 729 (+2)

Ржев 722 (+10)

Кимры 694 (+3)

Калининский район 495 (+7)

Торжок 482 (+1)

Вышневолоцкий городской округ 362(+18)

Лихославльский район 324 (+3)

Торопецкий район 306 (+1)

В Тверской области за весь период на коронавирус проведено 266 324 лабораторных исследований, за минувшие сутки – 3574.