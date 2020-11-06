В прямом эфире губернатор Игорь Руденя расскажет о ситуации с коронавирусом в Тверской области

Игорь Руденя ответит на актуальные вопросы о коронавирусе Фото: ПТО

6 ноября на телеканале "Россия 24" губернатор Тверской области Игорь Руденя ответит на акутальные вопросы о коронавирусе.

В частности, глава региона расскажет о ситуации с заболеваемостью коронавирусом и какие меры будут приниматься на уровне региона для обеспечения лекарствами пациентов, которые лечатся в госпиталях и амбулаторно. Как организован учебный процесс в школах области в сложившейся эпидемиологической обстановке.

Также речь пойдет о прививочной кампании против гриппа и коронавирусной инфекции.

Начало прямого эфира в 21:00.