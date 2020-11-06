Капитан полиции Андрей Соловьев из Тверской области борется за звание "Народный участковый" 2020

Капитан полиции Андрей Соловьев борется за звание лучшего участкого страны Фото: УМВД России по Тверской области

На портале издательского дома "Комсомольская правда" продолжается голосование за лучшего участкового страны, которое стартовало 1 ноября.

На финальном этапе юбилейного X Всероссийского конкурса "Народный участковый" 2020 Тверскую область представляет капитан полиции, участковый уполномоченный отдела МВД России по Калининскому району Андрей Соловьёв.

По данным на утро 6 ноября, он набрал 2556 голосов и пока входит в первую десятку. Отрыв от колег, которые пока находятся в тройке лидеров, велик, а значит Андрей Соловьев еще больше нуждатся в поддержке своих земляков.

Напомним, что от каждого субъекта Российской Федерации в конкурсе принимает участие лишь один участковый.

Поддержать своего участкового можно с помощью аккаунта в соцсети на сайте Издательского дома "Комсомольская правда".

Голосование продлится до 10 ноября. Торжественная церемония награждения и вручения главного приза – внедорожника УАЗ "Патриот" состоится в МВД России 16 ноября, накануне профессионального праздника - Дня участковых уполномоченных полиции.