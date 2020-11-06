Улицу Рыбацкую в Твери закрыли для проезда

Улица перекрыта до 31 декабря
Фото: Алина НИЗАМОВА
На улице Рыбацкой в Твери, на участке от улицы Салтыкова-Щедрина до Татарского переулка, с 1:00 ночи 8 ноября до 23:00 вечера 31 декабря 2020 года ограничены движение и парковка транспортных средств.
Соответствующее послановление опубликовано на сайте администрации Твери.
Водителей просят заранее планировать маршруты и парковку автомобилей.
Напомним, что также в Твери на две недели, с 6 по 20 ноября ограничено движение на улице Зинаиды Коноплянниковой в Заволжском райне. Там начался ремонт теплотрассы.