В Тверской области спрогнозировали приличный рост доходов в бюджете в 2021 году

Игорь Руденя провел заседание бюджетной комиссии. Фото: ПТО

5 ноября губернатор Игорь Руденя провел заседание региональной бюджетной комиссии. В центре ее внимания оказались две темы: прогноз доходов и основные подходы к формированию областного бюджета на 2021-2023 годы.

Глава региона отметил, что приоритетом при формировании бюджета остается выполнение всех социальных обязательств, в первую очередь - поддержка многодетных и молодых семей. не менее важна своевременная реализация в районах проектов в сферах сельского хозяйства, туризма, промышленности.

В 2021-2023 годах заложена положительная динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Тверской области.

По оценке регионального Минфина, в 2020-м доходы составят 64,3 млрд рублей – на 1,7 млрд рублей больше, чем в 2019-м. В 2021 году прогнозируется рост до 72 млрд рублей, в 2022-м – до 75,4 млрд, в 2023-м – до 80,2 млрд.

Ежегодно в регион будет поступать более 14 млрд рублей федеральных средств на реализацию нацпроектов. Свыше 16 млрд рублей заложено на реализацию объектов Адресной инвестпрограммы.

За счет этих средств в регионе собираются создавать сеть сердечно-сосудистых центров в районах, закупать медоборудование, ремонтировать больницы, строить новые и приводить в порядок имеющиеся школы и детсады, наращивать объемы ремонта дорог, реконструкции объектов ТЭК, реализовывать различные инфраструктурных проекты и так далее. Все, как говорится, по плану.