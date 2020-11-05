Депутат отказался надевать маску на заседании гордумы в Твери

Депутат отказался надевать маску на заседании Тверской городской Думы Фото: facebook.com/maksim.zirkov

Очередное 69-е заседание Тверской городской Думы состоялось 5 ноября. Депутатам предстояло рассмотреть несколько важных для города вопросов, однако перед началом заседания возникла заминка. Один из депутатов Олег Цуканов отказался надевать маску.

Напомним, что в связи с постановлением губернатора Игоря Рудени с Тверской области с 12 октября введен масочный режим. В общественных местах граждане обязаны носить средства индивидуальной защиты органов дыхания в целях профилактики коронавируса.

Однако, депутат постановлением пренебрег. О чем не преминул сообщить депутат Максим Жирков.

- Естественно все были в масках (депутаты, представители администрации, работники аппарата, журналисты). Перед началом заседания я публично сделал ему замечание и попросил надеть маску, на что он ответил отказом. Тогда председатель Думы сделал ему замечание, депутат сказал, что никакую маску он одевать не будет, - написал Максим Жирков в "Фейсбуке".

Не надел народный избранник маску и после того, как представитель юридической службы зачитал постановление Роспотребнадзора об обязательном ношении масок.

- Считаю, что это абсолютное неуважение к своим коллегам, к жителям и к закону. И это представитель власти, на секундочку. Наверное стоит обратиться в правоохранительные органы, - отметил Максим Жирков.