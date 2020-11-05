Пятеро военных украли авиатопливо на 30 миллионов рублей в Тверской области

Военные продали топлива на 30 миллионов рублей и пошли под суд в Тверской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным уголовного дела, в течение всего 2018 года военные в составе организованной преступной группы крали и продавали авиационное топливо. Двое из пяти подсудимых использовали при этом служебное положение. В состав ОПГ входили и другие участники, часть из которых сотрудничала со следствием.

Дело «распутывали» на протяжении пяти месяцев. Общий ущерб от деятельности преступников оценили в 30 миллионов рублей.

Как выяснили правоохранительные органы, топливо «списывали», внося в документы ложные данные. Затем «горючку» перевозили с одного склада на другой, а ночами вывозили на гражданской машине.

Разработчиком преступной схемы и главарем группировки выступил начальник склада, он же распределял вознаграждения.

Четверо подсудимых вину не признали. Лишь один во всём сознался. «Руководитель» ОПГ сообщил, что никакой преступной группы не существовало, а другие военные его оговаривают. Однако доказательств не привел.

Вина всех злоумышленников установлена. Ее доказывают результаты экспертиз, показания свидетелей и улики.

Главарь получил шесть лет за решеткой и штраф на сумму 800 тысяч рублей. Кроме того, его лишили офицерского звания. Трое соучастников отсидят по полтора года в тюрьме и заплатят в казну 250 тысяч рублей.

Тому, кто раскаялся, дали четыре года условно. Штраф для него составляет полмиллиона рублей.

Со всех фигурантов дела, в совокупности, взыщут в пользу Минобороны около 30 миллионов рублей.

Приговор не вступил в законную силу.