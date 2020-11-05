Концлагерь для енотовидных собак устроили живодеры в Тверской области

Выжившие животные в страхе забились в угол Фото: vk.com/tverhelpanimals (скрин видео)

В Тверской области обнаружили живодерню для енотовидных собак. Жуткая новость и шокирующее видео появилась в сообществе "Инициативная группа по защите животных. Тверь" 5 ноября.

Концлагерь для ентовидных собак обнаружили случайно в деревне Большое Кузнечково Кувшиновского района. В подвале заброшенного детского сада люди нашли трупы и нескольких препуганных и забившихся в угол живых зверей.

- Пока еще живые забились в угол и дрожат от страха. Что это такое? Зачем они там? Пока что одни вопросы, - пишут волонтеры в соцсети. - Подвал закрыт на щеколду, стоит бутылка воды, разбросано сено.

На место выдвинулись осташковские волонтеры. О находке сообщили в полицию.

Как уточнил в соцсети зоозащитник Николай Морозов, в подвале были обнаружены шесть живых енотовидных собак и останки трех животных. Животные не боятся человека, их спокойно пересадили в клетку.

Собак хотели отдать на реабилитацию в центр "Ромашка", но сейчас там нет свободных вольеров, поэтому для них ищут срочную передержку в вольере или сарае с соблюдением 10-дневного карантина.

Дальнейшая информация уточняется.

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