Портрету Александра Солженицына в Твери "подрисовали" кровавые глаза

Портрет Солженицына зарисовали красной краской Фото: facebook.com/Сергей Глушков

В Твери неизвестные испортили граффити-портрет писателя Александра Солженицына, что изображен на одном из фасадов на бульваре Радищева.

Портрет писателя с кроваво-красными глазами заметили 5 ноября местные жители. Рядом валялась разбитая банка с соответствующего цвета краской.

Кто испортил портрет низвестно.

Как стало известно "КП"-Тверь", вопрос оперативно решается. Завтра автор граффити Виктор Лебедев (Джокер) исправит портрет.

Напомним, что портрет Солженицына нарисован взамен закрашенного некоторое время назад граффити, находившегося на доме 32 по Смоленскому переулку.