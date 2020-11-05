Старый "Запорожец" хотят убрать с бульвара Гусева власти Твери

Брошенный "Запорожец" хотят эвакуировать с бульвара Гусева Фото: администрация Твери

Администрация Московского района выявила на бульваре Гусева в Твери автомобиль автомобиль марки "ЗАЗ 968М" с признаками бесхозяйного. Голубой "Запорожец" имеет регистрационный номер.

Собственнику выдано предписание эвакуировать транспортное средство на спецстоянку или утилизировать в случае прекращения его эксплуатации.

На это у владельца есть 35 дней, после чего автомобиль уберут с улицы силами администрации. Компенсировать расходы придется собственнику автомобиля.