Улицу Зинаиды Коноплянниковой в Твери перекроют из-за ремонта теплотрассы

Улицу Коноплянниковой на две недели закроют для проезда
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Заволсжком районе Твери улицу Зинаиды Коноплянниковой перекроют для движения транспорта в связи с ремонтом теплотрассы. Постановление опубликовала администрация Твери.
Движение по участку от бульвара Шмидта до улицы Мичурина будет ограничено с 6:00 утра 6 ноября до23:00 вечера 20 ноября 2020 года.
На данном отрезке будет исключено движение общественного транспорта.
Водителей просят проявить внимание и заранее планировать маршруты проезда и парковку транспортных средств.