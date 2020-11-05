Улицу Зинаиды Коноплянниковой в Твери перекроют из-за ремонта теплотрассы

Улицу Коноплянниковой на две недели закроют для проезда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Заволсжком районе Твери улицу Зинаиды Коноплянниковой перекроют для движения транспорта в связи с ремонтом теплотрассы. Постановление опубликовала администрация Твери.

Движение по участку от бульвара Шмидта до улицы Мичурина будет ограничено с 6:00 утра 6 ноября до23:00 вечера 20 ноября 2020 года.

На данном отрезке будет исключено движение общественного транспорта.

Водителей просят проявить внимание и заранее планировать маршруты проезда и парковку транспортных средств.