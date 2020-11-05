Губернатор проверил ход работ по созданию амбулаторного онкоцентра в Твери

Губернатор во время посещения центра имени Аваева зашел и в открытую там ПЦР-лабораторию для диагностики коронавирусной инфекции. Маской не воспользовался. Фото: ПТО

5 ноября губернатор Игорь Руденя посетил тверской Центр специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева. Глава региона решил проверить, как идет ремонт помещений для будущего центра амбулаторной онкологической помощи.

Он будет состоять из диагностического блока, блока первичного приема и диспансерного наблюдения, а также дневного стационара на 10 коек для проведения химиотерапии.

Стационар разместят в здании флигеля конца ХIХ века, являющегося объектом культурного наследия регионального значения «Комплекс зданий Аваевской больницы». В настоящее время там ведутся ремонтные работы.

Диагностический блок развернут в помещениях бывшего пищеблока. Капремонт планируется завершить до конца 2020 года.

- Это будет самый крупный в Тверской области центр амбулаторной онкологической помощи. К нам будет прикреплена почти треть региона – 478 тысяч человек, - сообщила главврач Центра имени В.П. Аваева Каринэ Конюхова.

Зашел губернатор и в ПЦР-лабораторию для диагностики коронавирусной инфекции. Там в день проводится порядка 1300 исследований – больше всего в регионе.

- В дальнейшем будем ещё увеличивать мощности», – отметил Игорь Руденя.