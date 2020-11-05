На трассе под Тверью в припаркованном автомобиле нашли наркотики

Мужчина собирался прятать наркотики в "закладки" Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России "Вышневолоцкий" совместно с сотрудниками ППС на 292-м км трассы М-10 заметили припаркованный автомобиль "Ауди" с регистрационными знаками другого региона.

- При проверке документов 30-летний водитель сильно нервничал, на вопросы отвечал невнятно. Сотрудниками полиции было принято решение осмотреть транспортное средство, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

В ходе осмотра между водительским и пассажирским сидениями автомобиля полицейские обнаружили и изъяли пачку из-под сигарет, в которой находились 32 свёртка с веществом внутри. Также были изъяты четыре мобильных телефона и банковские карты.

Обыск провели и по месту жительства мужчины, где обнаружили ещё свёртки с порошкообразным веществом, упаковочные материалы и весы.

В свертках оказалось наркотическое вещество массой более 12 грамм. Подозреваемый сознался, что вещество собирался прятать в "закладки".

Злоумышленник задержан и водворен в изолятор временного содержания. За незаконный оборот наркотиков ему грозит до 20 лет лишения свободы.